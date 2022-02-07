Участились обращения в Агульскую ЦРБ по причине ОРВИ

Ситуация по распространению коронавирусной инфекции в Агульском районе в связи с сезонными простудными заболеваниями стабильная. Специалисты Агульской ЦРБ отмечают возросшее количество обращений в медучреждение в связи с эпидемией ОРВИ. Вместе с тем постоянно проводятся тесты на коронавирус, для выявления и своевременной изоляции коронавирусных больных. Несмотря на то, что в районе довольно активно идет вакцинация (прививки от коронавируса сделали уже порядка 63 процентов населения), зафиксирован незначительный рост числа заболевших.

Хочется еще раз напомнить, что помимо вакцинации необходимо соблюдать обязательные требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции: регулярно мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, в случае обнаружения у себя симптоматики заболевания — обращаться к врачу и избегать появления в местах массового посещения.

Кроме того, в Агульскую ЦРБ завезена антикоронавирусная вакцина для детей. Иммунизация подрастающего поколения будет производиться исключительно с согласия родителей и при отсутствии медицинских противопоказаний.

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