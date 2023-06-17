Экономика

«Участие в ПМЭФ для Дагестана — важный шаг в развитии экономики и установлении новых партнерских отношений» — Магомедкарим Гамзаев

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В Санкт-Петербурге прошел Петербургский экономический форум. Это крупнейшее ежегодное мероприятие в сфере экономики и бизнеса, которое собирает ведущих экспертов и представителей бизнеса из России и других стран мира.

«Петербургский  экономический форум для регионов России является важным шагом в развитии экономики и установлении новых партнерских отношений, и  для Дагестана это  стало значимым событием.

Встречи с представителями крупных российских и зарубежных компаний позволили показать потенциал региона и обсудить возможности для инвестирования в региональную экономику.

Одной из основных тем, которая была затронута на форуме, является аграрный сектор экономики.

Дагестан является одним из ключевых регионов России в производстве высококачественных сельскохозяйственных продуктов, таких как фрукты, овощи, мясо, молочные продукты и другие.

Кроме того, Дагестан имеет большой потенциал в развитии туризма, который также обсуждался на форуме.

Участие в ПМЭФ для Дагестана — важный шаг в развитии экономики и установлении новых партнерских отношений,это стало возможным благодаря поддержке федеральных органов власти и национальных компаний, которые заинтересованы в развитии региона. Это дало Дагестану возможность установить новые бизнес-контакты и привлечь инвестиции в экономику.

Кроме того, форум помог Дагестану продвинуть свой образ и продемонстрировать преимущества региона для инвесторов и туристов.

Таким образом, Петербургский экономический форум 2023 стал важным событием для Дагестана и дал региону новые возможности для развития экономики.

Участие в форуме помогло показать потенциал региона, привлечь инвестиции и установить новые бизнес-контакты.» — куратор сетевого издания газеты «Истина» Магомедкарим Гамзаев.

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