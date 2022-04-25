Культура, Общество

Учащиеся всех школ Агульского района приняли участие в акции «Вахта Памяти»

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Это мероприятие Всероссийского масштаба призвано своей целью почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

По традиции за несколько дней до основных торжественных мероприятий проводятся мероприятия по улучшению облика обелисков Победы, памятных мемориалов, тематических стендов.

Ни одна школа муниципалитета не осталась в стороне. Отрадно, что подрастающее поколение с радостью принимает участие в памятных акциях, демонстрируя уважительное отношение к героическому прошлому нашего Отечества и отважным подвигам его верных сынов.

Помимо коллективов школ к акции «Вахта Памяти» присоединились и сотрудники культурно-досуговых центров муниципалитета.

Отрадно, что столь важные патриотические мероприятия проходят при тесном взаимодействии организаций с целью воспитания молодежи в любви к Родине.

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