Учащиеся всех школ Агульского района приняли участие в акции «Вахта Памяти»

Это мероприятие Всероссийского масштаба призвано своей целью почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

По традиции за несколько дней до основных торжественных мероприятий проводятся мероприятия по улучшению облика обелисков Победы, памятных мемориалов, тематических стендов.

Ни одна школа муниципалитета не осталась в стороне. Отрадно, что подрастающее поколение с радостью принимает участие в памятных акциях, демонстрируя уважительное отношение к героическому прошлому нашего Отечества и отважным подвигам его верных сынов.

Помимо коллективов школ к акции «Вахта Памяти» присоединились и сотрудники культурно-досуговых центров муниципалитета.

Отрадно, что столь важные патриотические мероприятия проходят при тесном взаимодействии организаций с целью воспитания молодежи в любви к Родине.