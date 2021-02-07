Учащиеся школы N 14 города Хасавюрта будут распределены в другие образовательные организации

Школа N 14 города Хасавюрта построена в 1967 году. Сейчас она находится в аварийном состоянии. Некоторое время учащиеся занимались во вновь отремонтированных корпусах, и занимались они в три смены. На данный момент школа признана аварийной и представляющей опасность для здоровья учащихся и сотрудников.

Для решения судьбы школы и поиска выхода для учащихся 7 февраля Председателем Правительства РД Абдулпатахом Амирхановым проведено совещание, по итогу которого решено распределить учащихся 14-ой школы в 12-ю, 19-ю школы и многопрофильный лицей. Для подвоза учащихся будет выделено 55 транспортных единиц.

Что касается самой школы, её предложено снести и построить новую.