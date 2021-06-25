Учащиеся сдали последний выбранный ими экзамен

24 июня учащиеся школ Агульского района сдали последний выбранный ими экзамен. Им оказался экзамен по информатике. Учащимся пришлось сдавать его в городе Дербенте. По словам выпускников, экзамен содержал довольно сложные задания, для решения которых необходима была предварительная методичная подготовка.

ЕГЭ по информатике завершает экзаменационный период для наших выпускников. Теперь остаются результаты.

По некоторым предметам они уже известны, по другим еще предстоит узнать. По словам замдиректора МКОУ «Хутхульская СОШ» Тамилы Гададовой, которая много лет остается организатором на ГИА, в этом году экзамены прошли согласно штатному расписанию со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний. Касательно результатов ГИА, Тамила Абдулбариевна выразила надежду, что с каждым годом результаты наших выпускников будут только лучше.

Напомним, в общей сложности в районе ЕГЭ сдавали около тридцати учащихся.

Алена Магомедова