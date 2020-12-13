Учащиеся проходят мониторинг

Очередная школа в муниципалитете завершила проведение мероприятий по улучшению теплового режима. Ученики Гоинской школы получили возможность посещать уроки в светлых, теплых классах, в которых ремонтные мероприятия изменили внешний вид очень сильно.

Список мероприятий, который провели в МКОУ «Гоинская СОШ», аналогичен с другими школами. Здесь также заменили двери, потолок, напольные покрытия. Провели систему отопления.

Данные ремонтные мероприятия проводились по инициативе руководителя районной администрации Закира Каидова.

Однако, несмотря на ремонты, школьная жизнь не прекращалась ни на минуту и ученики, учителя продолжали образовательный процесс. Так, уже подошли к завершению олимпиады школьного тура. Стартовал муниципальный этап.

В общей сложности по двадцати семи предметам проводятся олимпиады, сюда входят и иностранные языки, и основные общеобразовательные предметы. Некоторые олимпиады проводились в интерактивном формате.

Касательно муниципального уровня, то здесь принимают участие школьники с 7 по 11 класс, которые стали победителями на внутришкольном интеллектуальном соревновании.

Заданиям олимпиадного уровня всегда присуща повышенная сложность для определения учащихся с выдающимися знаниями. Ребята, которые покажут высокие результаты, смогут представлять район на олимпиадах республиканского уровня.

Помимо олимпиад, уже стартовала подготовка к предстоящим итоговым аттестациям.

ЕГЭ и ОГЭ – это важнейший итог всего учебного года как для каждого ученика, так и для их преподавателей. Поэтому ежедневная методическая подготовка является основным ключом к успешной сдаче экзаменов. Например, в МКОУ «Хутхульская СОШ» с начала декабря стартовала диагностика знаний учащихся по экзаменуемым предметам, инициированная руководителем общеобразовательного учреждения С.В.Курбановой.

Сначала мониторинг проходит для учащихся одиннадцатых классов, затем в нем принимает участие девятый класс. Экзамен проводится близко к оригиналу. Ученикам отводится такое же время, как и на экзамене с полным соблюдением всех условий и предписаний.

Старт мониторинга был 4 декабря и продлится до 18 декабря. По словам директора школы С.В.Курбановой, данный мониторинг проводится в каждом полугодии для определения уровня подготовленности учащихся и в случае необходимости активизации работы по тем или иным направлениям. Дополнительно, данный мониторинг имеет и психологический аспект, так как это очередная тренировка учащихся перед основным экзаменом, которая позволяет подготовиться не только в плане знаний, но и психологически.

Предыдущий учебный год по причине пандемии завершился в дистанционном формате, который открыл для многих детей интерактивные образовательные порталы. Эти платформы в красочной и игровой форме позволяют закрепить уже полученные знания и открыть что-либо новое. В этих же целях был запущен всероссийский проект «Урок цифры». Его темой стали нейросети и их применение в общественной жизни. Мероприятие уже объединило несколько тысяч дагестанских школьников. Принять участие в данном всероссийском образовательном проекте в сфере цифровой экономики может каждый ученик по ссылке https://xn—h1adlhdnlo2c.xn—p1ai/. Школьники района уже приняли в нем участие и получили соответствующие сертификаты.

Алена Магомедова