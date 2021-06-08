Образование

Учащиеся по всей России сдали ЕГЭ по математике

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Первый месяц лета – пора экзаменов для выпускников школ. Некоторые предметы уже сданы, по другим экзамены еще предстоят.
7 июля учащиеся сдавали предмет «математика», профильный уровень.
Школьники Агульского района, которые выбрали для себя этот предмет экзаменационным, сдавали его в Хивском районе. Всего от района таких учеников было 9.
Нововведением 2021 года стала отмена экзамена по математике базового уровня, и тем ребятам, которые планируют поступать в соответствующий вуз пришлось сдавать только профильный уровень. Согласно решению Минобрнауки, минимальный проходной балл по данному экзамену составляет 39 баллов.
В числе тех, кто отвечал на экзаменационные вопросы КИМ по профильному уровню математики и ученик 11 класса МКОУ «Дулдугская СОШ» Рамазанов Надир. Он отмечает: «Экзамен по математике у нас прошёл хорошо и спокойно. Конечно, было много волнения, ведь этот экзамен — путь в дальнейшую жизнь. Я выбрал профильную математику из-за того, что этот предмет необходим мне для поступления». Также, по словам учащегося, профильный уровень более сложный и требует большей подготовки, нежели базовый.

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