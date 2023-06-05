Учащиеся Первомайской СОШ №1 Каякентского района встретились с участниками СВО, выпускниками школы

Шесть выпускников школы, а ныне участников СВО по приглашению руководителя Первомайской СОШ №1 Тааева Таа Муртузалиевича посетили родную школу. На встречу с учащимися и учителями пришли военнослужащие, участники СВО: Рабаданов Омаркади, Курбанов Ислам, Магомедов Шамиль, Курамагомедов Дауд, Шахбанов Магомедсалам и Раджабов Багаутдин. Бойцы прибыли в село на краткосрочный отпуск.

Представляя гостей Т.Тааев отметил, что ребята являются выпускниками школы. Таа Муртазалиевич подчеркнул, что характерной чертой всех выпускников Первомайской СОШ 1 является патриотизм, мужество, стойкость и преданность своей Родине.

На встрече выступил и глава администрации села Муса Курбанов.

Встреча была очень волнующей, так как выступили и сами участники СВО. Они были очень признательны и благодарны, что их встретили так тепло и радушно.

Омаркади Рабаданов рассказал ребятам, насколько важна сегодня для военнослужащих поддержка соотечественников, особенно трогают сердце письма детей. Одно из таких писем, отправленных учащимися родной школы, в котором говорится что все его дома ждут Омаркади зачитал вслух. Как сообщил боец, письмо побывало вместе с ним и в окопах, и в сражениях. Говоря о школе О.Рабаданов призвал ребят хорошо учится поясняя, что знания необходимы в любой жизненной ситуации. Он поблагодарил своих учителей за внесенный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. Военнослужащие рассказали детям о буднях бойцов и о благодарной миссии освободителя. В завершении мероприятия участники встречи почтили память погибших в СВО выпускников школы.