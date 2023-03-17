Культура

Учащиеся образовательных организаций Дагестана присоединились к просмотру документального фильма

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Учащиеся колледжей и школ республики просмотрели документальный фильм «Что мы защищаем?». Кинолента посвящена специальной военной операции на Украине, в которой освещены реальные истории российских военнослужащих и жителей Луганской Народной Республики.

После просмотра фильма состоялось его обсуждение. По мнению учащихся, главными задачами наших военнослужащих являются защита своей семьи, земли, Родины, общечеловеческих ценностей.

«Мы защищаем свой народ, язык и свободу. Мы всегда будем поддерживать свою Родину», — поделилась одна из учащихся.

Автор фильма Умай Ибрагимова показала, ради чего наши земляки выполняют поставленные президентом задачи, за что они воюют и что защищают.

Отметим, показ документального фильма направлен на патриотическое воспитание молодежи.

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