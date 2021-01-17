Учащиеся начальных классов Агульского района написали тотальный диктант «Образование ДАССР»

14 января в общеобразовательных учреждениях Агульского района учащиеся начальных классов написали тотальный диктант «Образование Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики», в котором приняли участие учащиеся всех школ района.

Акция «Тотальный диктант» проводится в рамках реализации Плана мероприятий Министерства образования и науки Республики Дагестан, посвящённых празднованию 100-летия со дня образования ДАССР.

Отметим, что празднование 100-летия ДАССР в 2021 году проводится в соответствии с Указом врио Главы РД Сергея Меликова от 28 октября 2020 г. №98 «О праздновании 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики» (ДАССР).

Тема диктанта была соответствующая празднику — «Дагестан — моя малая родина». В нем говорилось о безграничной любви к Родине.

«Любовь к Родине сравнивают с любовью к матери. Родину и родителей не выбирают. Они даются человеку один раз и навсегда. Дагестан — страна древней культуры и добрых традиций. Наши отцы и деды очень любили Дагестан. Мы тоже гордимся своей республикой”, — сказано в диктанте.

Источник: Пресс-служба администрации МО «Агульский район»