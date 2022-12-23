Учащиеся Дарвагской СОШ №1 присоединились к акции «Посылка солдату»

Учащиеся Дарвагской СОШ №1 Табасаранского района присоединились к акции «Посылка солдату».

В данной акции приняли активное участие учащиеся, родители, учителя школы. Основная цель акции — поднятие духа и эмоциональная поддержка солдат, которые несут свою службу на территории проведения специальной военной операции. Акция уже продолжается несколько месяцев в рамках работы волонтерского штаба «Мы вместе», организованный в администрации района.

«Сладости, макаронные изделия, чай, кофе и многое другое несли ребята с мыслью о том, что приятно будет бойцам, которые несут службу в рядах вооруженных сил РФ.Такая акция является отличной возможностью воспитать чувство гордости за свой народ, за армию, Родину и вызвать желание быть похожими на смелых и отважных воинов своей страны», — отметил учитель истории Дарвагской школы Нурлан Исмаилов.

Упакованные посылки были доставлены в сборный пункт администрации Табасаранского района, которые сегодня же были отправлены вместе с остальным грузом в Луганскую область.