У Зубайшат Гамзалаевой трое сыновей являются участниками СВО

Сегодня во время Парада Глава Дагестана Сергей Меликов отметил вклад дагестанцев в дело Победы в Великой Отечественной войне и поддержку участников специальной военной операции.
В их числе жительница Казбековского района из селения Калининаул Зубайшат Гамзалаева, мать трех участников СВО.
«Внимание и уважение, которое Глава республики проявляет в отношении нашей тети Зубайшат — большая честь для всей нашей семьи», — поделилась эмоциями Наида Дагуева, племянница Зубайшат.
«У меня родной брат на фронте, сыновья Зубайшат – мои двоюродные братья. Еще один из наших двоюродных пропал без вести. Вся наша семья болеет душой и сердцем за Победу. Тетя Зубайшат, несмотря на постоянную тревогу за детей, не унывает, старается всех нас прибодрить и успокоить добрым словом. Сыновей она поддерживает своим позитивным настроем. С такой мамой патриотизм у них в крови. Все мы ждем наших родных ребят с Победой», — сказала Дагуева.