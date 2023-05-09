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У Зубайшат Гамзалаевой трое сыновей являются участниками СВО

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Сегодня во время Парада Глава Дагестана Сергей Меликов отметил вклад ​ дагестанцев в дело Победы в Великой Отечественной ​войне и поддержку участников специальной военной операции.

В их числе жительница Казбековского района из селения Калининаул​ Зубайшат Гамзалаева, мать трех участников СВО.

«Внимание и уважение, которое Глава республики проявляет в отношении нашей тети Зубайшат​ — большая честь для всей нашей семьи», — поделилась​ эмоциями Наида Дагуева, племянница Зубайшат.​

«У меня родной брат на фронте, сыновья Зубайшат ​ – мои двоюродные братья.  Еще один из наших двоюродных пропал без вести. ​ Вся наша семья болеет душой и сердцем за Победу. Тетя ​ Зубайшат, несмотря на​ постоянную тревогу за детей, не унывает, старается всех нас прибодрить и успокоить добрым словом. Сыновей она поддерживает своим позитивным настроем. С такой мамой патриотизм у них в крови. ​ Все мы ждем наших родных ребят с Победой», — сказала Дагуева.

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