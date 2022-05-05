У здания российского посольства в Швеции был размещен хамский плакат

30 апреля на остановке общественного транспорта возле здания российского посольства в Швеции был размещен довольно хамский плакат. Он называл сотрудников отечественной дипмиссии «чекистами», призывал их обратиться за консультацией о предоставлении политического убежища и содержал такие строки:

«Вам не сложно ходить на работу? Вам не стыдно в конце рабочего дня? Скоро будет поздно «валить».

Сегодня на остановке у шведского посольства в Москве и остановках рядом с аффилированными шведскими конторами появилась ответка, которая напомнила, что это шведам стоило бы стыдиться своей поддержки нацистских режимов. Как в прошлом, так и в нынешнее время.

Источник: https://tsn.ua/ru/svit/vozle-rossiyskogo-posolstva-v-shvecii-poyavilsya-bilbord-s-prizyvom-k-chekistam-foto-2024035.html