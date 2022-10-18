У войны не женское лицо

Наши женщины, которые находятся на передовой, вновь и вновь доказывают нам, что они способны на подвиги наравне с мужчинами.

В это трудно поверить, но сержант контрактной службы, операционная медицинская сестра операционно-перевязочного взвода медицинской роты Асият Абдуразакова из села Цалкита Хунзахского района находилась на территории Украины с 27 февраля 2022 года!

На передовых этапах оказывала непрерывную медицинскую помощь раненым в районе н.п. Пески, н.п. Кашперо-Николаевка, н.п. Костычи, н.п. Виноградовка.

Только представьте, Асият приходилось оказывать медицинскую помощь даже в условиях продолжающегося ракетно-артиллерийского обстрела. Когда разом поступали до 50 раненых, нуждающихся в экстренной помощи.

С риском для собственной жизни она выполнила остановку продолжающегося кровотечения 15 тяжелораненым. И смогла спасти им жизни!

Эта хрупкая на первый взгляд девушка сама лично участвовала в эвакуации 25 раненных, и в выполнении 97 оперативных вмешательств!

Конечно, это удивительно, что хрупкие по своей природе, но такие отважные дагестанские женщины находятся там и совершают подвиги. А мы про них ничего до сих пор и не знали!

Но это и есть тот случай, когда защита Родины и помощь людям – не просто профессия. А призвание, долг.

Источник: Хакикат