У ВИЧ-инфицированной женщины нашли 21 мутацию коронавируса

Коронавирус предрасположен к многоступенчатой мутации в организме человека, чей иммунитет ослаблен ВИЧ-инфекцией. Данный факт установлен учеными из ЮАР, передает в понедельник местная радиостанция SABC.

Согласно опубликованному ими отчету, из-за перерыва в лечении ВИЧ у заразившейся коронавирусом 22-летней женщины COVID-19, находясь в ее организме на протяжении 9 месяцев, претерпел 21 мутацию. Только после того, как пациентка вновь начала принимать лекарства от ВИЧ, ее иммунная система окрепла и победила COVID-19 в течение 9 недель.

По словам ученых, молодая женщина была инфицирована дельта-штаммом. «Мутация коронавируса в организме ВИЧ-больного, который не принимает лекарства для лечения ВИЧ, представляет собой потенциальный путь для появления новых вариантов COVID-19», — говорится в исследовании.

ЮАР занимает, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, первое место в мире по количеству ВИЧ-больных. В настоящее время в стране, население которой достигает 59,6 млн человек, насчитывается 7,7 млн больных СПИДом, или почти 13% от общего числа жителей. При этом в возрастной группе от 15 до 49 лет эта цифра достигает 18,7%. По информации статистической службы ЮАР, в стране от СПИДа ежегодно умирают 10% больных (72 тысячи человек) от общего числа умерших носителей ВИЧ на земле.

Источник: ТАСС