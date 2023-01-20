У Отчизны героев не счесть и братья Абдулбариевы из Ногайского района среди них

«Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на её защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогают налаживать жизнь на наших новых территориях… На острие решения самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные, наши воины, находящиеся в зоне специальной военной операции. Я искренне считаю, что все они герои», — сказал президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения высших государственных наград в Кремле по случаю Дня Героев Отечества.

Как сказал президент нашего государства, для всех россиян каждый участник специальной военной операции – герой. Будь он призван в рамках частичной мобилизации, будь он добровольцем или военнослужащим. Каждый из них, проведя холодные морозные ночи в окопах, каждую минуту, рискуя жизнью, охраняют наш с вами сон, защищают рубежи нашей Родины и целостность нашей страны. Разве это не подвиг? Время выбрало вас, наши доблестные участники специальной военной операции. У Отчизны героев не счесть, и вы – среди них. Мой рассказ посвящен отваге и мужеству моих земляков из Ногайского района Дагестана.

Братья Руслан и Ислам Абдулбариевы родились и выросли в селе Нариман. Они играли со сверстниками в разные мальчишеские игры, наверное, они не раз были в своих детских играх солдатами. Никто из них тогда и не подозревал, что когда-то будет по-настоящему сражаться с врагом ради безопасности своей Отчизны. Окончив школу, братья оба служили. Старший Руслан служил во Владикавказе, был механиком-водителем. Младший Ислам служил в Уссурийске в саперных войсках. Вернувшись на малую родину, работали.

Вот настало время, и Родина призвала своих сыновей встать на ее защиту. Братья Абдулбариевы так и сделали. Для участия в специальной военной операции, покинули родной аул 24-го сентября, а повестку получили лишь накануне. Они до сих пор находятся в зоне СВО, выполняют боевые задачи. А дома ждут их родные. Ждут и молятся за них. За них и за всех наших ребят, чтобы вернулись живыми и здоровыми домой. Ислама и Руслана ждут родители и жены. Жена старшего брата Руслана, Азиза поделилась, как они ждут их дома и беспокоятся. Она работала фельдшером в медпункте в селе Нариман, сейчас в отпуске по уходу за ребенком.

– Они звонят очень редко, всегда говорят, что у них все хорошо. А мы ведь знаем, что на войне не может быть все хорошо. Знаем, что эти холодные, зимние январские ночи они находятся в окопах. Мой муж еще ни разу не видел свою маленькую дочку Санию. Она родилась 28 октября, через месяц после того, как они уехали. Конечно, очень хочется, чтобы отец моей маленькой доченьки видел, как она растет, как делает первые шаги. Но мы знаем, что наши герои стоят на страже нашей Родины. Они выполняют свой священный долг. Молодая жена Ислама Амина, тоже очень скучает. Мы с ней вдвоем, стараемся поддержать нашу маму Гульфиру, ей очень тяжело. Она очень сильная женщина, никогда не показывает, как ей тяжело. Вот такие женщины и воспитывают настоящих защитников Отечества.

А Руслан мне всегда говорит, что наши военнослужащие борются за правое дело, и победа обязательно будет за нами. И эти его слова нам дают силы в разлуке с ними, – говорит Азиза Абдулбариева.

Бесспорно – вклад каждого солдата, честно сражающегося с фашизмом, бесценен. И каждый из них ежедневно совершает подвиг, вступая в бой.

Мы желаем им всем вернуться к матерям, к женам с детьми живыми и здоровыми и конечно, так ожидаемой всеми народами России- Победой!

Источник: https://golosstepi.ru/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-z/79953/