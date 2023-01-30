У 5 женщин выявили подозрение на рак молочной железы в ходе профосмотра в Махачкале

Более 200 женщин прошли профилактические осмотры в Республиканском онкоцентре в минувшую субботу, у пятерых из них впервые было выявлено подозрение на рак. Врачи центра в очередной раз провели День открытых дверей в выходной день, чтобы максимальное число желающих обследоваться смогли прийти на профосмотр. В этот раз направление диагностики было взято — выявление на рака молочной железы и предраковых заболеваний.

Диагностика проводилась на суперсовременной ультразвуковой системе 3D-ABUS. Аналогов этой сверхточной диагностики в стране не более десяти.

ABUS — автоматизированное узи молочных желез. Это первая и единственная УЗ-система, которая была одобрена в США для проведения скрининговых программ у женщин с плотной грудью.

Новое исследование обладает высокой чувствительностью для выявления патологии на ранней стадии. Также по показаниям выполнялись маммография, взятие биопсии на гистологическое исследование.

Все выявленные пациентки с подозрением на злокачественные новообразования молочных желёз будут подробно обследованы и назначено лечение. Такая ранняя диагностика помогает сохранить жизнь человеку, ведь рак на ранних стадиях может быть излечен полностью.

Кроме того, у 40 женщин были найдены предраковые заболевания и доброкачественные новообразования молочных желёз, которые также требуют проведения терапии. В ходе акции профилактическое консультирование всех обратившихся осуществляли врачи-гигиенисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики и волонтёры-медики.