Тысячи дагестанцев приняли участие в акции «Ночь музеев»

Всероссийская акция «Ночь музеев» была объединена одной темой «Мода на традиции» с основным вниманием на этнографическую составляющую, так как текущий год объявлен Годом культурного наследия народов России.

В Дагестане акция собрала более пятнадцати тысяч дагестанцев для которых были организованы симфонические концерты, экскурсии, выставки, спектакли, лекции, модные показы и многое другое.

Так, в Дагестанском музее изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой состоялась презентация коллекции авторских национальных платков М. Варисовой, а в Даггосфилармонии состоялся концерт песен военных лет.