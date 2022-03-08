Тысяча и одна санкция

В отличие от прошлого пакета санкций, нынешние вызывают не беспокойство, а удивление.
Экономические санкции – старое орудие Запада против России. Историки утверждают, что первые аналоги санкций применялись к нашей стране еще в XIV веке, при дедушке Ивана Грозного. Со временем они стали одним из основных рычагов давления на наше государство.
Первые обширные санкции развернулись во времена Советского Союза. Сам факт появления на карте мира нового государства ознаменовался целым валом санкций со стороны Великобритании, США, Франции. В 1917-1918 годах они объявили полную экономическую блокаду стране. В последующие годы Запад с завидной регулярностью объявлял разные пакеты экономических и политических санкций. Например, незадолго до Великой Отечественной войны, в 1939 году администрация президента США Франклина Рузвельта объявила «моральное эмбарго» на всю торговлю с СССР.
Самая примечательная история произошла в шестидесятых годах, когда СССР активно наращивал поставки нефти и газа. Буквально за десять лет объем поставок увеличился почти в десять раз. СССР, Венгрия, Чехословакия, Польша и ГДР подписали соглашение о строительстве нефтепровода «Дружба». А США расценили этот договор как «военную угрозу» и подготовили проект эмбарго на поставку в СССР труб большого диаметра. Проект был одобрен НАТО почти единогласно. В результате строительство газопровода задержалось, первая очередь «Дружбы» была построена исключительно из труб, произведенных в СССР. Впрочем, под давлением европейских производителей запрет на поставку вскоре был полностью снят.
После распада СССР санкции стали постоянным средством для того, чтобы нанести урон нашему государству. А в 2014 году, после возвращения Крыма в состав РФ, развернулась подлинная санкционная война. Ее инициаторами и главными исполнителями были США и Евросоюз. Под санкционные удары попали оборонная промышленность, банки, многие российские депутаты и – уже традиционно – нефтяная сфера.
Россия под давлением санкций запустила программу импортозамещения, которая позволила в ряде отраслей нарастить собственное производство и обеспечить независимость от западных стран.
Сами санкции, к слову, тоже незаконны. Согласно международному праву, вводить санкции в отношении любой страны можно только в ограниченном числе случаев и только по решению Совета Безопасности ООН (Россия, напомним, является постоянным членом Совбеза ООН с правом вето). Но к России санкции применялись без оглядки на правила ООН и с редким постоянством. США и ЕС без особого пиетета нарушали эти правила и устанавливали ограничения по собственному усмотрению. Число санкций поражало. Недавно МИД РФ подсчитал, что против России введен уже 101 санкционный пакет. С тех пор пакетов стало еще на несколько десятков больше. Но в отличие от 2014 года, Россия хорошо подготовлена к санкциям, которые во многом стали привычными. Импортозамещение в ключевых отраслях экономики России запущено и выполняется, финансовая инфраструктура государство надежно справляется с очередными санкционными давлениями.
Страна полностью обеспечена минеральными ресурсами.
За восемь «санкционных» лет Запад вполне убедился в том, что санкции не работают в нужном объеме, не наносят запланированный ущерб и, более того, они – оружие обоюдоострое, и бьют по собственным интересам западных стран не меньше, чем по противнику.
По подсчетам западных экономистов, ущерб от санкций исчисляется для Запада миллиардами долларов. Еще в 2015 году ООН подсчитал, что введенные Западом санкции обошлись России в 55 миллиардов долларов, а Западу – в 100 миллиардов.
Неудивительно, что сегодня большинство санкций вводятся Западом очень аккуратно. Большинство из них – продолжение старых мер. А новые преследуют скорее символический эффект. Под банковские санкции попали только некоторые российские банки, от SWIFT отключают тоже далеко не всех. «Назло бабушке отмораживать уши» Запад уже не хочет. И когда французский министр экономики Ле Мэр пообещал Москве тотальную экономическую войну, его так быстро одернули, что уже через несколько часов он был вынужден извиняться за неловкие фразы.
Зато в сфере культуры и спорта санкции вводятся широким фронтом. Из спортивных сообществ исключаются российские сборные, отменяются гастроли, в том числе Большого театра.
Получается, Запад наказывает совершенно не связанных с украинским конфликтом людей и считает это справедливой и адекватной мерой.
И заодно, пользуясь ситуацией, устраивает очередной виток по выдавливанию отечественных спортсменов из большого спорта. К сожалению, для Запада уже не работает правило, что спорт находится вне политики. Вот только смогут ли считать себя подлинными победителями и рекордсменами зарубежные спортсмены, понимая, что их искусственно оградили от самых серьезных конкурентов?
Источник: https://rostovgazeta.ru/news/politics/04-03-2022/tysyacha-i-odna-sanktsiya