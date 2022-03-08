Тысяча и одна санкция

Сами санкции, к слову, тоже незаконны. Согласно международному праву, вводить санкции в отношении любой страны можно только в ограниченном числе случаев и только по решению Совета Безопасности ООН (Россия, напомним, является постоянным членом Совбеза ООН с правом вето). Но к России санкции применялись без оглядки на правила ООН и с редким постоянством. США и ЕС без особого пиетета нарушали эти правила и устанавливали ограничения по собственному усмотрению. Число санкций поражало. Недавно МИД РФ подсчитал, что против России введен уже 101 санкционный пакет. С тех пор пакетов стало еще на несколько десятков больше. Но в отличие от 2014 года, Россия хорошо подготовлена к санкциям, которые во многом стали привычными. Импортозамещение в ключевых отраслях экономики России запущено и выполняется, финансовая инфраструктура государство надежно справляется с очередными санкционными давлениями.