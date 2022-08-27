Ты в сердце моём, Дагестан

Вполне естественным оказался мой первый вопрос, заданный украинской беженке Виктории Меглинской: что в её жизни изменилось с тех пор, когда она в первый раз оказалась в Дагестане? Мягко поправляя, она замечает, что приняла ислам и зовут её теперь Марьям.

Рассказ женщины не о страхе, заставившем покинуть родину, а о внутреннем расколе, равносильном потере близкого человека.

– 2014 год оказался для каждого украинца роковым, – рассказывает Марьям. – Тогда многим пришлось встать перед выбором, от которого зависела судьба Украины. Мы ощутили на себе, что неприкрытый национализм, фашистские лозунги, ставшие неотъемлемой частью сознания современной Украины, – это нарыв, который сам по себе не рассосётся, и жизнь не вернётся на круги своя. Вмиг рухнули прежние представления, а впереди замаячила война, в которую до последнего момента никто не верил. Я видела, что происходит в центре Киева, и то, как мой родной Харьков начал заполняться мутной водой беспредела, от которого не было спасу.

Ей казалось, что свою жизнь она будет строить здесь, на родной земле. В своё время окончила харьковский политех, чем очень гордилась. Тогда Харьков называли городом технарей и медиков, двух старейших вузов, одному из которых исполнилось 200 лет, другому – 800. Это действительно был город студентов и учёных. Живая и жизнерадостная Виктория строила карьеру, работала в сфере экономики. Была активной общественницей, состояла в 30 благотворительных организациях, считая, что помогать всем миром надо тем, кто нуждается в поддержке. И не мыслила себя иначе. Только не могла предположить, что в её жизнь ворвётся то, что она раньше видела только по телевизору.

Задолго до майдана она внимательно присматривалась к возникшей на Украине зависимости, в которую её страна попала, взяв курс на Запад. И сегодня размышляет: «На самом деле война с Россией планировалась США задолго до майдана. И когда на законодательном уровне был принят Налоговый кодекс, то можно было наблюдать, как Украина всё больше и больше погружается в финансовую зависимость, в прямое подчинение МВФ. Было очевидно, что страна уже не в состоянии выбраться из долговой ямы. Власти Украины в открытую пропагандировали идеи нацизма, прославление Бандеры, проводя демаркационную линию между Украиной и Россией».

Уже к 2014 году, когда Янукович не владел ситуацией, а майдан превратился в войну, срежиссированную США, стало ясно, что разгул фашизма будет только набирать ход, рассказывает Марьям. «И надо было принимать серьёзное решение. Тогда ведь и русский город Харьков ощутил на себе серьёзные перемены, люди стали бояться выходить на улицу. Невыносимо было видеть, как средь бела дня, на глазах всего честного народа убивали людей, начались проблемы в экономике, появилась безработица», – вспоминает женщина. И тогда она решила уехать в Россию, поскольку на родине осталась без своего угла. Ей приходилось жить на съёмных квартирах вместе с маленькой дочкой на руках.

Попав в Сочи в поисках работы, она познакомилась с дагестанской семьёй, покорившей её той традиционностью, что редко где нынче встретишь. Дагестанцы, сохраняя уклад предков, отличались известной мудрой семейной устроенностью, что влечёт к себе, заставляя прислушиваться к ритму сердец, наполненных любовью к окружающему миру, к тем, кто нуждается в помощи, участии, делится женщина.

«Так уж вышло, что Дагестан возник в моей жизни как спасительная соломинка, как берег, к которому я прибилась, уже не помышляя о лучшей судьбе. Мне всё время помогали люди, да такие, которых только в сказках можно встретить – улыбчивые, умеющие не просто сострадать, но протянуть руку, на которую ты можешь опереться. Я была потрясена многоголосой речью, богатством национального костюма, ремёслами, берущими начало с незапамятных времен. Это ещё и родина поэтов и писателей древнего и современного эпоса, история края, которая пишется здесь и сейчас. Республика покорила меня тем, что, сохраняя самобытность культур многонационального Дагестана, ценности прошлого, древний край живёт по заветам предков, что незыблемо и свято для каждого дагестанца», – эмоционально поясняет Марьям.

Являясь дипломированным педагогом-психологом, чтобы получить вторую специальность, окончила ДГПУ. Со временем получила долгожданное гражданство. Работала в частном детском саде, позже открыла свой частный сад «Умка», но возникли серьёзные финансовые трудности. И её пригласили позаниматься иппотерапией с больными ДЦП детьми. «Мы раскрывали друг другу свой мир и получали отличные результаты», – замечает Марьям.

Настоящим везением она считает встречу с директором каспийской школы № 3 Мадиной Магомедовной Агаевой, подвижником образования, тёплым и сердечным человеком, для которого ребёнок есть первооснова в воспитании личности размышляющей, сохраняющей в себе традиционность и новаторство, любовь к малой и большой родине. Она воспитывает своих учеников на прочной национальной основе, что соединяет государство едиными скрепами. В каспийской школе наша героиня, кстати, работает учителем математики.

Марьям увлечённо рассказывает о дне сегодняшнем, о том, как намерена строить своё будущее. И улыбается, когда говорит, что решила строить дом, взяв в кредит земельный участок. А сначала обратилась в соцслужбы, чтобы иметь возможность получить льготный соцконтракт. Но опоздала. Решила обратиться за помощью в благотворительную общественную организацию «Инсан». Но силёнок на строительство пусть даже самого скромного жилища всё равно не хватало. И тогда она самостоятельно взялась за дело.

Изучала в интернете видеоролики, училась правильно делать кладку шлакоблока, устанавливать опалубку, заливать бетон. Помогала ей 11-летняя дочь Ума, с которой на проживала на дачном участке. «Мне тогда помог телеканал «ННТ»: показав по Дагестанскому телевидению сюжет, привлекли внимание к проблемам украинских беженцев. Мне начали звонить люди с предложением помощи. А Глава Дагестана Сергей Меликов поручил администрации Каспийска оказать всю необходимую помощь», – сообщает Марьям.

После поручения руководителя республики с Марьям встретился министр труда и социального развития РД Абдурахман Махмудов. Пообещал содействие глава каспийской администрации Борис Гонцов. Оказать конкретную помощь взялся и депутат НС РД Заур Расулов.

«Мы очень благодарны Сергею Алимовичу Меликову за такое отношение к украинским беженцам, за то, что воспринимает чужую боль, как свою. Он не просто обещает, а делает, в чём мы лично смогли убедиться», – говорит Марьям. Теперь вместе с дочкой она мечтает о своём уголке, где будет и личное пространство, и возможность встречаться с коллегами по работе, друзьями. У неё немало творческих планов. Но главное – её ученики, для которых она окно в мир.

«Я учу их стремиться к тому, чтобы приносить родине пользу. И, выбирая профессию, рассчитывать на свои силы, доказывая себе и другим, что всё зависит от тебя самого в первую очередь».

Марьям внимательно следит за ходом спецоперации на Украине и замечает, что денацифицикация – один из самых болезненных моментов в борьбе с ВСУ, националистическими батальонами, от которых отворачивается даже местное украинское население.

«В неправедной войне, потеряв доверие своего народа, украинская власть проигрывает несмотря на обеспечение запада новейшим оружием, боеприпасами. Надо понимать, – размышляет Марьям, – что Москва по гуманитарным соображениям не применяет многие виды современного вооружения. Война же «до последнего украинца», объявленная американским президентом Байденом, возмущает циничностью, откровенным желанием покорить Россию с подконтрольного США полигона».

Но она уверена, что бандеровской власти пришёл конец. А значит, благодаря России Украина обретёт свободу и независимость, навсегда забыв о фашиствующей хунте.

«Я знаю, что в спецоперации участвует много дагестанцев, теперь родных мне людей, – говорит она. – И это наполняет моё сердце гордостью!».

Источник: Дагестанская правда