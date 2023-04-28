Общество

Ты можешь подарить городу новый сквер!

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Новая общественная территория может появиться в Кизилюрте уже в следующем году. Сквер общей площадью 3558 кв.м будет расположен в третьем микрорайоне города, рядом с районной поликлиникой по ул. Гагарина, 90с.

Но появится он только в том случае, если город Кизилюрт наберет нужное количество голосов во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Для участия в проекте Кизилюрт представил 2 общественные территории, претендующие на благоустройство в 2024 году и один из них это, тот самый сквер по ул. Гагарина, 90с, МКР №3.
На данной территории предлагается разбить газон, посадить деревья – ели, березы, ивы, покрыть пешеходные дорожки брусчаткой, наладить поливную систему и систему освещения, установить скамейки, урны, лавки-качели, декоративные фонарные столбы. Здесь же обустроят детскую площадку, и площадку для воркаута.

Мы призываем всех кизилюртовцев подключиться к голосованию и подарить городу новую уютную общественную зону!
Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать могут горожане старше 14 лет. Сделать это можно:
· на странице 05.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги». Решаем вместе»;
· на виджетах общественного голосования «Госуслуги». Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;
· через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Добавим, что в прошлом году по итогам аналогичного голосования право на первоочередное благоустройство отстоял сквер имени братьев Акашевых.

Помните, судьба города в ваших руках и ваш голос может подарить городу новый сквер!

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