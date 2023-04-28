Ты можешь подарить городу новый сквер!

Новая общественная территория может появиться в Кизилюрте уже в следующем году. Сквер расположен в третьем микрорайоне города, рядом с районной поликлиникой по ул. Гагарина, 90с.

Но появится он только в том случае, если город Кизилюрт наберет нужное количество голосов во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства.

На данной территории предлагается разбить газон, посадить деревья, покрыть пешеходные дорожки брусчаткой, наладить поливную систему и систему освещения, установить скамейки, урны, лавки-качели, декоративные фонарные столбы. Здесь же обустроят детскую площадку, и площадку для воркаута.

В прошлом году по итогам аналогичного голосования право на первоочередное благоустройство отстоял сквер имени братьев Акашевых.

Мы призываем всех кизилюртовцев подключиться к голосованию и подарить городу новую уютную общественную зону!