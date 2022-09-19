Творческий коллектив Росгвардии открыл фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары»

Военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации выступил с концертом на открытии X Регионального фестиваля духовых оркестров «Дагестанские фанфары», который проходит на летней площадке Дагестанской государственной филармонии в городе Махачкале.‎

Творческий коллектив Росгвардии под руководством майора Олега Доценко подготовил для зрителей насыщенную концертную программу. Гости и жители столицы республики услышали произведения отечественных и зарубежных композиторов, марши, вальсы, патриотические и современные эстрадные мелодии.

Солисты оркестра исполнили произведения «Баллада о знамени», «Так случилось, мужчины ушли», «Когда мы были на войне», «Березка», «Песня о земле», «Родина», «Мой Дагестан» и множество других композиций, которые никого не оставили равнодушными.

Председатель Совета ветеранов Республики Дагестан Магарам Алиджанов поблагодарил военных артистов за яркие номера и душевную музыку: «Во все времена военные оркестры поднимали боевой дух, заряжая хорошим настроением и давая сильнейший импульс к жизни. Вот и сегодня вы порадовали своим живым исполнением жителей нашей республики и подарили массу положительных эмоций. Мы рады приветствовать вас, и надеемся, что это не последняя наша встреча».

Отметим, что X Региональный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары» проходит в рамках национального проекта «Культура» и продлится до 24 сентября.