Турпоток в Дагестане за 9 месяцев 2021 года вырос более чем на половину по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

Предварительные итоги туристического сезона текущего года и подготовки к сезону 2022 года подвели 21 октября под руководством врио Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.

Абдулпатах Амирханов, отметив значимость развития туристической отрасли для Дагестана, подчеркнул, что в текущем году тенденция роста турпотока продолжается.

По экспертной оценке, за минувшие 9 месяцев турпоток составил 970 тыс. человек, что на 38 % больше, чем за аналогичный период 2019 года (700 тыс. человек), и на 51% больше, чем за тот же период в 2020 году (640 тыс. человек).