Туроператоры получат субсидии на экскурсионные поездки для детей

В рамках реализации госпрограммы РД «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан» Минтуризма РД объявляет о начале приема заявок на предоставление туроператорам субсидий на возмещение затрат на туристско-экскурсионные поездки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети сироты, инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей и др.

Заявку можно представить через обращение непосредственно в Министерство, 2 этаж, 13 кабинет, по адресу г. Махачкала, ул. Сурхаева, 1; через МФЦ.

Прием документов осуществляется с 25 августа по 20 октября 2022 года включительно.