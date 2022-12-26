Туроператоры отмечают высокий спрос на Дагестан

85% туристов выбирают Дагестан для новогодних каникул.

Зимой 2022 года россияне массово устремились в один неожиданный регион страны — туроператоры зафиксировали повышенный интерес к отдыху в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в рейтинге новогодних предпочтений туристов лидируют экскурсионные туры продолжительностью до пяти дней. Средняя цена экскурсионной поездки в Дагестан на четыре дня обойдется в 45 тысяч рублей на двоих без учета дороги.