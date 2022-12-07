Туроператор Fun&Sun запускает новогоднюю чартерную программу «Зимний Дагестан»

Новогоднюю чартерную программу «Зимний Дагестан» запускает туроператор Fun&Sun с 30 декабря по 9 января. Рейсы будут выполняться между Москвой и Махачкалой, рассказал премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в интервью агенству «Интерфакс».

Новогодняя экскурсионная программа будет включать в себя самые популярные туристические локации республики. По словам Абдулмуслимова, Дагестан не теряет своей туристской привлекательности в осенне-зимний период.

Дагестан в 2021 году посетили более 1 миллиона туристов. В этом году туристический поток в республику вырос на 30-35%.