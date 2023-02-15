Турмаршрут одного из членов дагестанского отделения Русского географического общества стал лучшим в России

Дагестанская фирма «Caspian Travel» под эгидой РГО стала победителем Всероссийского конкурса «Открой свою Россию» в номинации уникальных туров, сочетающих в себе комфортные условия проживания и довольно сложные трекинговые маршруты.

29 апреля в Дагестан прибыла первая группа туристов в составе 14 человек для апробации маршрута «Дагестан глазами орлов».

Туроператор заключил соглашение, предусматривающее перечисление части доходов от продажи тура на содержание орлов, находящихся в реабилитационном вольере на территории заповедника «Дагестанский».

Этот турмаршрут включен в путеводитель «30 лучших маршрутов впечатлений», который руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой был презентован главе государства Владимиру Путину.

Об этом рассказал руководителю Дагестана заместитель председателя попечительского совета регионального отделения РГО Муслим Гиндиев.