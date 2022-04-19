Туризм — это направление, по которому в Дагестане можно работать вполне успешно

Развитие туристического кластера — это направление, по которому нужно можно и работать в Дагестане вполне успешно. И если республиканские власти и люди на местах предоставят для туристического бизнеса особые условия, то это может принести Дагестану определенные плоды в экономическом развитии.

Дагестанцы сами свидетели туристического бума прошлогоднего сезона даже без всякого «все включено», слабо развитого сервиса и индустрии развлечений.

И в этом году Дагестан ожидает большой приток туристов.

Создание в Дербентском районе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, к тому же, если в Дербенте появится собственный аэропорт, на что сенатор Сулейман Керимов намекал раньше, то от туристов в Южном Дагестане не будет отбоя.

Гостеприимный и безопасный Дагестан с его красивой природой, может круглый год принять гостей и туристов со всей страны, и к этому мы должны быть готовы.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»