Туристы предпочитают Дагестан вместо Сочи

Рассуждая о популярности Дагестана среди туристов, главный редактор газеты «Ватан» на татском языке, журналист Михайлов Виктор Сиюнович отмечает: «Только в этом году по сравнению с предыдущим турпоток увеличился на 40%. Эта цифра касается в основном летнего периода, когда особую привлекательность имеет морское побережье для отдыха. Нельзя сбивать эти темпы, ведь большое количество людей сейчас задействовано в туристическом бизнесе. В принципе, есть все основания возможности сделать так, чтобы республика привлекала туристов круглогодично. Ведь горы, водопады, каньон, барханы — не привязаны к времени года. С этой точки зрения тот факт, что наш регион вошёл в топ-10 популярных направлений в осеннем этапе программы туристического кешбэка, трудно переоценить.

Сразу же более чем двукратно выросли продажи туроператоров. А это значит, что мы не только можем дать возможность гостям комфортно и интересно, а главное – выгодно отдохнуть, но и получим дополнительные средства в республиканский бюджет».

Здесь примечательно и то, что в сезон 2022 года, 18% туристов вместо Сочи выбрали Дагестан, где отдых стоит значительно дешевле.

Отдохнуть на дагестанских курортах можно на 30% дешевле, чем в Сочи. И это явствует из официальных источников.

Радует, что в пользу Дагестана оказывают влияние такие факторы, как доброжелательность жителей, гостеприимство, доступный аэропорт и теплое Каспийское море.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»