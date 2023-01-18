Туристский маршрут «Легенды Дагестана» объединит все значимые объекты республики

В Республике Дагестан будет создан первый национальный туристический маршрут. «Необычно красивая природа, приветливые и гостеприимные жители Дагестана позитивно влияет на популярность у туристов, в т.ч. иностранных.

В Дагестане огромное количество исторических мест и памятников, поэтому развитие инфраструктуры, открытие новых туристических маршрутов только увеличит наплыв туристов. А новый туристский маршрут «Легенды Дагестана» будет этому способствовать. Желательно обучить больше гидов, наладить производство уникальных сувениров, чтобы туристы, один раз побывавшие в Дагестане захотели туда вернуться», — говорит комментируя данное решение президент Липецкой областной общественной организации правовой поддержки «ЮРИСТЫ48» Селина Галина Николаевна.

Принятие такого решения — это большой плюс для властей региона. Реализация подобных проектов уже опробована в ряде регионов страны. Никто в накладе не остался. По пути маршрута будет сопутствующая туристическая инфраструктура, вовлекая дагестанцев в малый бизнес. Эффективность национального туристического маршрута мы сможем оценить уже нынешним летом, с началом туристического сезона.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»