Туристические группы обязаны информировать службы МЧС России за 10 рабочих дней до начала путешествия по опасным маршрутам

Об этом сообщил министр по делам ГО и ЧС по РД Нариман Казимагомедов на заседании Комиссии при Главе РД по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством Сергея Меликова.

Однако на деле не все следуют данным требованиям, что влечет за собой риск причинения вреда здоровью.

Необходимая информация о порядке регистрации туристических групп размещена на официальных сайтах МЧС России и ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Отмечается, что за истекший период 2022 года зарегистрировано всего 75 туристических групп в количестве 861 человек, в том числе более 100 детей. Несчастных случаев с зарегистрированными группами не допущено.