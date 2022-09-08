Туристическая отрасль даст экономике Дагестана дополнительные поступления

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и генеральный директор «Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали Соглашение. Основная цель Соглашения — долгосрочное взаимодействие в сфере развития туризма в регионе.

В своем комментарии по этому поводу главный редактор республиканской газеты «Дербент» на азербайджанском языке, член Экспертного сообщества Тарлан Алекперов подчеркивает: «Внимание к развитию туристического сектора республики набирает внимание на уровне страны. Развитие планомерно реализуется, но подписание соглашения сотрудничества с «Туризм.рф» продолжит развитие данного направления, но уже с проработанным конструктивным планом по решению основных задач.

Последний пункт — «Обеспечение социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Дагестан» даст возможность республике выйти на показатели ведущих регионов страны».

Многовекторная деятельность дагестанской делегации в работе Восточного экономического форума оказалась весьма продуктивной. Благодаря достигнутым договорённостям, Дагестан сможет улучшить туристическую инфраструктуру, развить новые туристские территории и привлечь ещё больше туристов к следующему сезону. Туристическая отрасль даст экономике региона дополнительные поступления, налоговые отчисления и рабочие места.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»