Тургеневский дуб идет на II месте в конкурсе «Европейское дерево года-2022»

До конца февраля россияне могут поддержать Тургеневский дуб, ставший «Лучшим деревом в России» (2021 год), в уже международном конкурсе «Европейское дерево года-2022», проголосовав за него на сайте https://www.treeoftheyear.org.

Напомним, что само дерево погибло в результате урагана, обрушившегося на Орловскую область в конце ноября 2021 года, где расположено родовое имение знаменитого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева Спасское-Лутовиново. Но несмотря на это, Тургеневский дуб остается номинантом от России.

В настоящее время Тургеневский дуб занимает вторую строчку рейтинга, уступая дереву Польши – дубу Дунина (в честь белорусского писателя Винцента Дунина-Марцинкевича).