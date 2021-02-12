Экономика

Турецкая компания готова инвестировать в строительство мусоросортировочного завода в Дагестане

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Турецкие инвесторы приехали в Дагестан, чтобы помочь решить проблему с мусором. Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов встретился с руководителем компании Campak Абдулкадиром Тураном.

Туран выразил готовность вкладываться в строительство мусоросортировочного завода и правильную организацию работы в сфере обращения с отходами.
Компания работала в Пакистане и Марокко, где ситуация была намного хуже.

В Дагестане пока будут строить станции перегрузки ТКО, их установят в районных центрах.

Турецкая делегация посетит мусорные полигоны со специалистами Минприроды Дагестана.

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