Турецкая компания готова инвестировать в строительство мусоросортировочного завода в Дагестане

Турецкие инвесторы приехали в Дагестан, чтобы помочь решить проблему с мусором. Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов встретился с руководителем компании Campak Абдулкадиром Тураном.

Туран выразил готовность вкладываться в строительство мусоросортировочного завода и правильную организацию работы в сфере обращения с отходами.

Компания работала в Пакистане и Марокко, где ситуация была намного хуже.

В Дагестане пока будут строить станции перегрузки ТКО, их установят в районных центрах.

Турецкая делегация посетит мусорные полигоны со специалистами Минприроды Дагестана.