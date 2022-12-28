Турчак назвал Дагестан регионом-отличником по реализации программы капремонта школ

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подвел итоги реализации программы капремонта школ. В число регионов-отличников, показавших стопроцентный результат и высокое исполнение, вошла и Республика Дагестан. В регионе в 2022 году отремонтировано 209 зданий 191 школы.

Всего в России работы по капремонту завершены почти в 1,3 тыс. школ, в 24 школах в 16 регионах работы находятся на завершающей стадии.

«Программа реализуется успешно, несмотря на то, что в начале года мы столкнулись с рядом вызовов — рост цен на стройматериалы, сокращение импорта. Мы смогли быстро адаптироваться и справиться с основными задачами этого года», — сказал Турчак на совещании по реализации программы капремонта школ с Минпросвещения.

По его словам, в 1 274 школах, которые ремонтировались за счет федерального бюджета, работы полностью завершены.

«Среди регионов-отличников, показавших стопроцентный результат и высокое исполнение, хотел бы отметить Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетию, Коми, Крым, Мордовию, Марий Эл, Республику Саха, Татарстан, Чечню, Пермский, Приморский, Ставропольский края, Волгоградскую, Калининградскую, Липецкую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Смоленскую, Ростовскую, Рязанскую области, Ханты-Мансийский автономный округ», — пояснил Турчак.

В следующем году должны быть отремонтированы порядка 1,5 тыс. школ, финансирование предусмотрено в федеральном бюджете.