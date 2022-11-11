Тухчарская школа носит имя кавалера ордена Мужества Умалата Мусаева

Тухчарской школе Новолакского района присвоили имя кавалера ордена Мужества Умалата Мусаева.

Сегодня на здании Тухчарской СОШ установлена мемориальная плита в честь присвоения имени школе кавалера ордена Мужества, разведчика-снайпера разведывательной роты Умалата Мусаева, героически погибшего в ходе СВО на Украине. Вместе с районной делегацией в мероприятии приняли участие министр образования и науки РД Яхья Бучаев, родители и родственники погибшего. С торжественной речью перед собравшимися выступили министр образования и науки РД и глава МО «Новолакский район». Они поблагодарили родителей за воспитание настоящего героя. «Мы должны помнить о тех ребятах, которые отдают молодые жизни на поле боя за наши с вами мирное небо над головой», — подчеркнули они. Завершилось мероприятие программой, подготовленной педагогами и учащимися школы. А классный руководитель погибшего Умалата посвятила стихотворение своему ученику.