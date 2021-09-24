ЦУР внедряет в работу новые IT-разработки

В рамках Всероссийского форума ПРОФ-IT состоялась панельная дискуссия «Инфраструктура для принятия государственных управленческих решений. ЦУР как драйвер цифровизации». Обсуждали использование высоких технологий в системе обратной связи «гражданин-государство».

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Олег Качанов сообщил, что министерство занимается внедрением удобных цифровых сервисов для взаимодействия жителей и государства.

«Мы совсем недавно видели, как происходит цифровая трансформация таких консервативных тем, как избирательный процесс. Теперь граждане могут проголосовать дистанционно. Обратная связь – это, очевидно, один из базовых цифровых сервисов, который мы должны обеспечить. Задача платформ: принять сообщение, классифицировать, определить местоположение, найти исполнителя и вернуть гражданину решение проблемы. Внедрение сервисов обратной связи происходит одновременно с развитием сети ЦУР», — отметил Качанов.

Все обращения, поступающие от граждан через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» и социальные сети, аккумулируются на тепловой карте. За счет этого становится возможной оперативная реакция властей на вопросы в каждом конкретном регионе.

Сегодня ЦУР работает с огромными массивами данных, в связи с этим происходит автоматизация процессов обработки.

ЦУР готов применять разработки частных IT-компаний. На данный момент практически все Центры анализируют данные в ручном режиме.

Для региональных властей информация, предоставляемая на основании обратной связи от граждан, является своеобразным индикатором эффективности принимаемых решений.

Люди реагируют не только на новые решения, но и на существующее положение дел в регионе. ЦУР помогает все это структурировать.