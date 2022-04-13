ЦУР в Дагестане выявил проблемы, касающиеся продовольственной безопасности

Руководитель Администрации Главы и Правительства Дагестана Алексей Гасанов провел совещание для обсуждения выявленных ЦУРом проблем и меры по их решению.

Проблемы касаются продовольственной безопасности и ценообразования, а также стабилизации потребительских цен на оптовых рынках и в магазинах.

Гасанов напомнил, что власть должна оставаться открытой, а, следовательно, нужно сделать всё, чтобы пользователи социальных сетей не ощутили разницы в качестве и оперативности предоставляемой информации, учитывая ситуацию со сменой коммуникационных площадок.

В период мониторинга, по информации руководителя республиканского ЦУРа Магомедсултана Абдуралимова, обработано 620 обращений граждан, поступивших в основном из Махачкалы, Дербента, Каспийска и Хасавюрта.