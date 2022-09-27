Общество

ЦПП проведет обучающую программу «Развитие женского предпринимательства»

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ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» (ЦПП) 1 октября этого года проведет обучающую программу «Развитие женского предпринимательства».

Участники смогут получить набор конкретных инструментов, чтобы успешно делегировать задачи сотрудникам, выстраивать каналы обратной связи при управлении командой, достигать кратных результатов в командной работе.

Также в рамках программы на вопросы предпринимателей ответят представители Центра «Мой Бизнес» и Бизнес-инкубатора РД, УФНС России по РД.

К участию приглашаются женщины-предприниматели (ИП или ООО). Количество мест ограничено.

Для участия необходимо заполнить анкету предзаписи.

Телефон для справок: 8-960-408-49-94.

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