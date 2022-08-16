Цифровой реестр граждан положит конец коррупционным схемам

Сообщение министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Артура Сулейманова о том, что в рамках новой программы Минстроя России, Дагестан станет пилотным регионом, где будет создан единый цифровой реестр граждан, которые стоят в очереди, вселяет надеждой многих людей на получение желанного жилья от государства.

На эту новость среагировал и аналитик консалтинговой компании GSA, колумист Forbes из Брянской области Лобунов Юрий Николаевич: «Простое, логичное, весьма эффективное решение. И страшное. Страшное для тех, кто с появлением единой и прозрачной очереди потеряет власть и деньги. Да, это могучий, беспощадный удар по коррупционерам. Могу предположить, что кое-кто попытается притормозить процесс внедрения электронной очереди на жильё. Но потуги их будут бесплодными, противиться внедрению цифрового решения бесполезно», — предупреждает эксперт.

Создание единой цифровой очереди граждан на получение жилья – это действенный барьер коррупционным схемам, которые процветали в республике. И это решение приблизит многие молодые семьи к своей заветной мечте – получению в собственность жилья от государства. Хотя сумма в 26 млн рублей, выделенная в этом году на эти цели не ахти какая.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»