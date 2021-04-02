Цифровой хакатон It-KOT пройдет в Дагестане

Самые продвинутые IT-разработчики соберутся на молодёжном цифровом хакатоне «IT-KOT». Впервые для Дагестана здесь соберётся 150 светлых умов, достигших успеха в различных it-направлениях: Android и iOS-разработка, WEB-разработка, проектменеджминг, инженерия и многое другое.

На хакатоне они померятся силами: ребятам предстоит разработать it-стартап или приложение в сжатые сроки.

Участие в действе можно принять, зарегистрировавшись на портале состязания и собрав команду.

Призовой фонд составляет — 400 000 рублей и многие другие поощрительные it-подарки.

Подробнее на it-kot.top