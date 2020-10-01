«Цифровой день» полон инноваций

«Цифровой день» — мероприятие организованное Сбером для властных структур региона, состоялось в республике 30 сентября. Его посетил и вице-премьер РД Гаджимагомед Гусейнов. Данное мероприятие, по словам управляющего Дагестанским отделением Сбербанка Евгения Морозова, необходимо для обсуждения партнёрства с применением цифровых проектов.

«Сбер» предлагает широкий спектр проектов в медицине, маркетинге, образовании. Например, проект «Умный и безопасный город» способствует формированию новой городской среды. Проект вызвал большой интерес гостей мероприятия.