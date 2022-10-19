Цифровизация должна стать частью государственного управления, тогда в едином цифровом поле заработают все уровни власти.

Об этом на конференции заявил Сергей Меликов.

Он отметил, что внедрение цифровых инструментов значительно упрощает взаимодействие государства и населения по проблемным вопросам во всех отраслях.

«Сегодня в республике нужны и цифровой учет земель, который облегчит привлечение инвесторов в регион и в целом качественно изменит использование земельных участков;

и цифровое здравоохранение, когда врачи пользуются единой цифровой историей и картой пациента со всеми исследованиями;

и цифровая образовательная среда, позволяющая учителям и школьникам вести единую историю успеваемости;

цифровое строительство, которое позволяет применять практику пространственных данных, моделирование объектов капитального строительства;

цифровая транспортная инфраструктура, направленная на создание безопасных дорог», — отметил руководитель региона.