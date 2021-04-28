Цифровая выставка: 60-летию пилотируемой космонавтики посвящается

Согласно Указу Президента Российской Федерации 2021 год объявлен в России годом Науки и технологий. С начала апреля этого года во многих регионах Российской Федерации стартовали офлайн мероприятия, посвященные первому космонавту Земли – Юрию Гагарину. Актуальным и современным дополнением к офлайн выставкам стала технологичная виртуальная выставка «Первый: Гагарин и Куба», запуск которой произошел 12.04.2021 в 9:07 по Московскому Времени. Выставка организована Российским Обществом Дружбы с Кубой (РОДК), Президентом которого является Алексей Михайлович Лавров, заместитель Министра Финансов Российской Федерации, совместно с российской IT-компаний RUVENTS на базе российской технологии «Цифровой Выставочный Центр». Виртуальные выставки – это прогрессивная возможность демонстрации достижений в различных сферах деятельности нашей страны, эффективный канал организации современного идеологического и патриотического воспитания детей и молодежи, возможность в доступной форме донести до международного сообщества историю развития современной России, ее текущие успехи, показать инвестиционный, культурный и туристический потенциал российских регионов.

Посетить виртуальную выставку можно пройдя по ссылке: https://gagarin2021.ru