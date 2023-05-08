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Церемония зажжения Вечного огня на мемориале памяти погибших сотрудников МВД прошла в Махачкале

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Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном зажжению Вечного огня у мемориала Памяти сотрудникам МВД, погибшим при выполнении служебных обязанностей, расположенном в сквере у здания Министерства внутренних дел по РД в Махачкале.

Мероприятие приурочено празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Церемония началась на площадке перед памятником Воину-освободителю в парке им. Ленинского Комсомола, откуда огонь на факеле был перенесен к мемориалу погибших сотрудников МВД. Право переноса огня на факеле было предоставлено майору милиции в отставке, ветерану МВД Таисии Болтутиной.

После зажжения Вечного огня гости возложили цветы к памятнику и почтили память всех павших в боях за Родину дагестанцев минутой молчания.

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