Центральная районная больница Агульского района обеспечена необходимым запасом медикаментов от коронавируса

В Агульской ЦРБ в «красной зоне» для лечения пациентов с коронавирусом и атипичной пневмонией оборудовано десять коек. Кроме того, медучреждение обеспечено необходимым объемом медикаментов, которые назначаются для лечения тяжёлой формы коронавируса. В случае необходимости в подключении пациентов к кислороду имеется запас концентрата и необходимая аппаратура. На сегодняшний день в стационаре с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение несколько человек. Однако, специалисты отмечают резко возросшее количество обращений с сезонной простудой и гриппом. Все вирусные инфекции имеют схожие симптомы, это гипертермия, озноб, кашель и т.д. В целях недопущения распространения коронавируса и ухудшения тем самым санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципалитете берутся анализы на выявление COVID-19. Эти и другие меры нацелены на недопущение ухудшения ситуации в районе и сохранение здоровья граждан. Самой эффективной мерой в этом вопросе является вакцинация. На сегодняшний день от коронавируса иммунизировались более трех тысяч человек.

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