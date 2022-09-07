Центр ЮНЕСКО лучшим студентам ДГТУ выделил три гранта

Центр ЮНЕСКО в рамках развития сотрудничества выделил 3 гранта лучшим студентам Дагестанского государственного технического университета – вуза, являющегося членом Консорциума «Недра». Гранты выделены для обучения по программам в очной форме: «Трубопроводный транспорт нефти и газа: теория и практика» и «Химический инжиниринг в нефтегазовом деле».

Международные летние школы Санкт-Петербургского горного университета были организованы на базе старейшего технического вуза России Международным центром компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. В 2022 году слушателями школы стали студенты из Белоруссии, Армении, Казахстана, Намибии, Индии, Китая, ЛДНР и высших учебных заведений России, входящих в Консорциум «Недра».

Для обучения в Международной летней школе в Санкт-Петербургский горный университет из ДГТУ были направлены три студента факультета нефти, газа и природообустройства по направлению подготовки «Нефтегазовое дело». Дагестанский вуз представили Алил Гасанов, Имран Селимов и Динислам Гадашакаев.

«Лишь треть наших образовательных программ можно провести в онлайн-режиме. Остальные требуют персонального присутствия, поскольку их неотъемлемой составной частью являются выезды на профильные предприятия, предполагающие знакомство с технологическими цепочками, или занятия на уникальных тренажёрах-имитаторах, установленных в Санкт-Петербургском горном университете. Наши образовательные программы отражают последние тренды развития горной и нефтегазовой промышленности, учитывают перспективы развития отрасли. Все учебные планы являются практикоориентированными и составляются на основе запросов со стороны участников летних школ», – рассказал генеральный директор Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО Владимир Борзенков, выступая на церемонии открытия.

Образовательные программы включают лекции, практические занятия и производственные практики. В частности, речь идет о посещении сервисного центра компании Цеппелин Русланд – официального дилера спецтехники Caterpillar в России, Выборгского карьероуправления, которое занимается добычей строительного камня и гранита, нефтебазы «Ручьи» и других предприятий.

Первый день пребывания в петербургском университете был посвящён знакомству с инфраструктурой вуза, который предоставил в распоряжение гостей свои самые современные аудитории и лаборатории, в том числе специализированные учебно-научные центры, созданные совместно с такими компаниями как Schneider Electric, Caterpillar, БЕЛАЗ, Новатэк и другими. Более подробно с возможностями оборудования, которое там установлено, включая системы виртуальной и дополненной реальности, молодые люди ознакомятся позже, в рамках предусмотренных программой занятий.

В насыщенную программу Летних школ также входит и культурная часть. В первую субботу своего пребывания в Санкт-Петербурге студенты университетов отправились на экскурсию в Государственный музей-заповедник «Петергоф», чтобы понаблюдать за фонтанами Петродворца и отдохнуть после активной учебы.

Свободное от занятий время участники Летних школ могут проводить по-разному. Для кого-то это шанс застать сезон белых ночей, наблюдать которые лучше всего с воды, посмотреть на разводку мостов, проплывая на катере по водам Невы – классический туристический аттракцион. Но помимо возможности увидеть одно из самых впечатляющих зрелищ, которое может предложить своим гостям Санкт-Петербург, это еще и шанс поближе познакомиться со своими коллегами по обучению, сдружиться с ними и обзавестись полезными знакомствами.

По результатам решения аттестационной комиссии после завершения обучения студентам вручили международные сертификаты.