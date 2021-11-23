Центр управления регионом Дагестана подводит итоги первого года работы

ЦУР Республики Дагестан исполнился год. 16 ноября прошлого года была запущена беспрецедентная форма обратной связи.

Центр управления регионом был создан для общения народа и власти. За год система показала свою эффективность.

Руководитель Центра Султан Абдуралимов сообщает, что каждый день в Центре обрабатывают до 300 обращений.

«Если анализировать итоги месяца, наша система фиксирует ТОП-5 категорий: отсутствие электричества, воды и отопления, ремонт дорог, а также задержка выплат гражданам. Все комментарии наших жителей фиксируются в системе Инцидент Менеджмент», — рассказал Абдуралимов.

Любой желающий может оставить комментарий в соцсетях. Система его зафиксирует, а сотрудники обратной связи направят в ответственное ведомство, где вам предоставят первичный ответ. В течение трех дней подготовят вторичную реакцию с объяснением ситуации и указанием сроков решения вопроса.