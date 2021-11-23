Общество

Центр управления регионом Дагестана подводит итоги первого года работы

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ЦУР Республики Дагестан исполнился год. 16 ноября прошлого года была запущена беспрецедентная форма обратной связи.

Центр управления регионом был создан для общения народа и власти. За год система показала свою эффективность.

Руководитель Центра Султан Абдуралимов сообщает, что каждый день в Центре обрабатывают до 300 обращений.

«Если анализировать итоги месяца, наша система фиксирует ТОП-5 категорий: отсутствие электричества, воды и отопления, ремонт дорог, а также задержка выплат гражданам. Все комментарии наших жителей фиксируются в системе Инцидент Менеджмент», — рассказал Абдуралимов.

Любой желающий может оставить комментарий в соцсетях. Система его зафиксирует, а сотрудники обратной связи направят в ответственное ведомство, где вам предоставят первичный ответ. В течение трех дней подготовят вторичную реакцию с объяснением ситуации и указанием сроков решения вопроса.

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