Общество

Центр соцобслуживания в Новолакском районе организовал новогоднюю программу для детей мобилизованных граждан, из многодетных семей и с ОВЗ

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Новогоднее представление подготовили и провели специалисты отделения соцобслуживания на дому детей и семей с детьми и отделения соцобслуживания детей и семей с детьми в полустационарной форме.

Гостей встречали с музыкой, декорациями в костюмах сказочных героев. Веселые конкурсы, хороводы создавали у детей ощущение праздника, заряжали весельем и энергией.

Специалисты, благодаря своему творческому подходу, создали для ребят и их родителей атмосферу волшебной сказки. В ходе мероприятия ребята пели песни, читали стихи, танцевали, участвовали в конкурсах.

Праздничное мероприятие посетили свыше 50 детей с родителями. Им также вручили новогодние подарки.

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